ZKI Arbeitskreis Verzeichnisdienste tagt an der HHU

Der Arbeitskreis Verzeichnisdienste des Vereins Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung (ZKI) tagt am 12. und 13.9.2018 auf Einladung des ZIM an der Heinrich-Heine-Universität. Der bundesweite Arbeitskreis tauscht sich über Themen des Identitätsmanagements aus. Ein besonderer Schwerpunkt dieses Arbeitstreffens ist die Einbettung und Anbindung lokalen Identitätsmanagements in nationale und internationale IDM Dienste.

Das Programm der Tagung finden Sie unter https://events.zki.de/frontend/index.php?folder_id=328