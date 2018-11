21.11.18 15:48

Wartungsunterbrechung zur Migration der ZUV-Filerdienste

Seit 2012 betreibt das ZIM für die zentrale Universitätsverwaltung einen

Fileservice-Dienst auf der Basis eines NetApp MetroClusters. Dieser Dienst

wird von den in der Verwaltung eingesetzten Thin- und Fat-Clients zur

Dateiablage und zur Speicherung benutzerspezifischer Profile der jeweiligen

Arbeitsstationen genutzt.



Im Rahmen der Migration der Daten der ZUV auf ein neues, leistungstärkers

MetroCluster ist es leider unumgänglich, eine geplante Unterbrechung dieses

Dienstes am



Donnerstag, den 29.11.2018, 18:00 Uhr



vorzunehmen. Während der dann vorgenommenen Arbeiten ist der ZUV-Filer nicht

erreichbar. Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten im Laufe des

Donnerstagabends erfolgreich abgeschlossen werden.



Um einem möglichen Datenverlust bei den Nutzern dieses Dienstes vorzubeugen,

ist es erforderlich, dass alle Arbeitsstationen, also alle Thin- und Fat-

Clients, bis spätestens 18:00 Uhr an diesem Tag heruntergefahren und

ausgeschaltet werden.



Am Freitag steht der Filer dann wieder zur Verfügung.



Bitte informieren Sie alle Nutzer in Ihrem Bereich über diese wichtige

Maßnahme.