05.09.18 09:48

Für die HHU ist nur die "Gast"-Instanz betroffen. Außerdem können sich in dieser Zeit keine neuen Benutzer registrieren.

sciebo-Downtime in Münster am 19.9.2018 von ca. 13 - 24 Uhr

Von: Gläsle



Auch die Server für das mySciebo-Portal und die restlichen sciebo-Seiten (Download, Hilfe) werden für den Zeitraum der Maßnahme außer Betrieb genommen. Das betrifft somit auch alle anderen Anwender der externen Standorte. Der reine sciebo-Dienst läuft dort aber weiter. Sofern es dort keine externen Freigaben zu einer Instanz des Standortes Münster gibt, können sich also lediglich keine neuen Nutzer registrieren oder Konten-Änderungen vornehmen.

Die Daten der Freigaben durch Anwender der o.g. Einrichtungen sind in dem Zeitraum nicht verfügbar, weil sie am Standort Münster gespeichert sind und auf den Servern der Standorte Bonn und Duisburg-Essen nicht zwischengespeichert werden. Sofern solche Daten dringend benötigt werden, wird den Anwendern empfohlen, entweder das Synchronisieren dieser Daten im Client temporär zu deaktivieren oder sicherheitshalber für den Zeitraum der Arbeiten die gesamte Client-Synchronisation zu deaktivieren.



Zu den geplanten Zeiten:

Am 19.09.2018 beginnt die Deaktivierung der Dienste und das Herunterfahren der Server ab ca. 13:00 Uhr. Frühestens ab ca. 22:00 Uhr wird wieder Strom da sein und die Systeme wieder hochgefahren. Geplant ist, gegen Mitternacht wieder online zu sein.

Rückfragen ggfs. an Thomas Dieckmann

www.uni-muenster.de/ZIV