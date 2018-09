17.09.18 12:56

Schulung Forschungsdatenmanagement am 04.10. 09:30-12:00 Uhr

Von: Maurice Schleußinger

Wir bieten in Zusammenarbeit mit der ULB Schulungen zu Forschungsdatenmanagement an. Der nächste Termin ist der 04.10. von 09:30-12:00 Uhr in Gebäude 25.14. Raum 00.43 (ZIM-Gebäude). Die Anmeldung ist kostenfrei über das Formular auf https://www.fdm.hhu.de/schulungen oder über fdm(at)hhu.de möglich.

Themenschwerpunkte: