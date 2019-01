23.01.19 19:55

In den letzten Tagen wurde in den Nachrichten (z.B. Link: nachzulesen bei heise.de) wieder über ein großes Datenleck berichtet. In "Collection #1" wurden über 770 Mio. E-Mail-Adressen mit den genutzten Passwörtern verbreitet. Die Käufer dieser Daten versuchen mit der E-Mail-Adresse als Login und dem zugehörigen Passwort sich auch an weiteren Stellen im Internet damit Zugriff zu verschaffen. Unter anderem ist auch die HHU mit über 4000 E-Mail-Adressen betroffen.