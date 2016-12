Sciebo, die NRW-Cloud, kann genutzt werden von Studierenden, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der HHU und dem wissenschaftlichen Lehrpersonal des UKD.

Sie erreichen den Dienst über www.sciebo.de



Es handelt sich um einen Cloud-Speicherdienst auf Basis der Software Owncloud. Die Speicherstandorte sind die Unis Münster (Konsortialführer), Bonn und Duisburg-Essen. Insgesamt 30 GB kostenloser Speicher stehen Studierenden und Mitarbeitern zur Verfügung. Hochschulmitarbeiter können außerdem ihr Datenvolumen auf 500 GB erhöhen (sciebo Homepage → my sciebo → Hochschule auswählen → Login → Volumen erweitern).

Alle Dokumente können auf vielen mobilen und stationären Endgeräten synchronisiert und an Kooperationspartner aus den beteiligten Hochschulen freigegeben werden. Mit der Freigabeoption können sowohl anderen Studierenden und Mitarbeitern als auch externen Projektpartnern Zugriff auf Dokumente erlaubt werden. Alles Weitere zu Gast-Accounts können Sie der Hilfe entnehmen (http://www.sciebo.de/anleitung/gaeste.html).

Ein Backup der Cloud findet allerdings vorläufig nicht statt.

Jede/r Nutzer/in ist also für die Sicherheit der Daten selbst verantwortlich. Bitte achten Sie auch – wie bei jedem Cloud-Dienst – unbedingt darauf, insbesondere sensible Daten zu verschlüsseln, bevor Sie diese in Sciebo ablegen ( Dienstanweisung (PDF)).

Weitere Informationen sind in der Richtlinien der HHU für die Verwendung von Sync & Share NRW ( PDF, DOCX ) zu finden.

Ein Überblick über verschiedene Verschlüsselungstechniken sowie deren Sicherheit bietet dieses Poster (© Autor: D.Petersen, Graphik: D. Bothe, Creative-Commons-Lizenz Namensnennung - Keine Bearbeitung 4.0 international).

Interessenten können sich auf der genannten Seite selbst registrieren. Die Registrierung erfolgt über DFN-AAI (Shibboleth). Anschließend wird die entsprechende Kennung (uni-kennung@uni-duesseldorf.de) von Sciebo selbst verwaltet.



Auf der Sciebo-Homepage finden sich umfangreiche Anleitungen, mit deren Hilfe die ersten Schritte möglich sein sollten.



Für die Benutzung sollten unbedingt auch die AGB beachtet werden.



Im Download-Bereich finden sich Clients für verschiedene Betriebssysteme für diejenigen, die nicht mit der Weboberfläche selbst arbeiten mögen. Bitte nicht den Original-IOS-Client von Owncloud verwenden, er kostet Geld und ist nicht auf Sciebo vorkonfiguriert.

Den First-Level-Support für Sciebo für HHU-Angehörige leistet der Helpdesk des ZIM (Kontakt, siehe rechts).