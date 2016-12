15.06.15 09:17

ZIM bei Info-Tag und Bürgerfest vertreten

Wie in jedem Jahr war das ZIM am diesmal beim Info-Tag "Studieren in Düsseldorf" am 13.6. mit einem Informationsstandstand dabei. Hier konnten sich die Studieninteressierten über das Leistungsspektrum des ZIM informieren.

Beim anschließenden Bürgerfest war das ZIM ebenfalls mit zwei Vorträgen vertreten.

Detlef Lannert ging in seinem Vortrag "Sicher ins Internet? Demonstration von Angriffen auf Daten

und Netzwerkverbindungen" darauf ein welchen Gefahren die eigenen Daten bei der Übertragungen im Internet und der Nutzung von Cloud-Diensten ausgesetzt sind, und demonstierte entsprechende Angriffsszenarien live.

Dr. Sebastian Manten präsentierte in seinem Vortrag "3D-Technik in Forschung und Lehre" anhand eines passiven, polarisationsbasierten Stereoprojektionssystems wie 3D-Projektionen bei der wissenschaftlichen Visualisierung in Forschung und Lehre verwendet werden.

Beide Veranstaltungen fanden reges Interesse und luden zur Diskussion ein.