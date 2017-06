13.06.17 09:42

ZIM beim Info-Tag für Studieninteressierte vertreten

Info-Stand des ZIM

Auch in diesem Jahr war das ZIM beim Info-Tag "Studieren in Düsseldorf" am 10.6.2017 mit einem Informationsstandstand dabei. Hier konnten sich die Studieninteressierten über das Leistungsspektrum des ZIM informieren.

Zu den Leistungen des ZIM für Studierende zählen insbesondere: