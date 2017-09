13.09.17 10:38

Helpdesk vorübergehend in anderem Raum

Umbaumaßnahmen im Helpdesk

Während der Neumöbilierung des Helpdesks wird dieser nur eingeschränkt zu erreichen sein und zieht am Montag den 18.09.2017 und am Dienstag den 19.09.2017 um in Raum 25.41.00.26 (am anderen Ende des Flurs). Posterdruck ist in dieser Zeit nicht möglich!