30.07.14 12:57

HPC-Tag der HHU am 30.09.2014

Am 30. September veranstaltet das ZIM den HPC-Tag der Heinrich-Heine-Universität. Die Vorträge im Rahmen dieser Veranstaltung verdeutlichen die Bedeutung des High Performance Computing oder Hochleistungsrechnens für die wissenschaftliche Forschung. Mit dem neuen zentralen HPC-Cluster HILBERT im ZIM steht hierfür den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität ein leistungsfähiges Rechnersystem mit modernster Technologie zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet am 30. September von 10 bis 15 Uhr in Hörsaal 5G (Geb. 25.22) statt. Das Programm der Veranstaltung kann HIER heruntergeladen werden. Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine Besichtigung des zentralen Serversaals der HHU im ZIM möglich.

Anmeldung bitte bei Frau Schneider rschneid(at)hhu.de.