09.04.18 17:58

Neue Suche für die Webseiten der HHU

In den letzten Jahren wurden die Suchergebnisse der HHU-internen Suche von einer Google Search Appliance (GSA) bereitgestellt. Die Produktpolitik von Google sieht eine Verlagerung dieser bisherigen on Premise-Lösung in die Google-Cloud vor.

Ein Einsatz der neuen Google Cloudlösung ist an der HHU nicht geplant.

Zur Ablösung der GSA bietet das ZIM zuerst testweise eine Open-Source Suchlösung auf Basis von Yacy (https://yacy.net) an. Diese Lösung wird einige Zeit parallel zu der bisherigen GSA-Suchlösung, die noch ausgewählt werden kann betrieben. Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge zur neuen Yacy-Suche sammelt das ZIM unter der Adresse cms(at)hhu.de.

Eine Downtime ist nicht geplant es kann jedoch im Rahmen der Umstellung zu kurzen Unterbrechungen bei der HHU-internen Suche kommen.