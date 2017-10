23.10.17 12:45

Transparenz bei den Diensten im ZIM

Von: Philipp Rehs

Seit einigen Jahren werden die im ZIM betriebenen Systeme und Dienste überwacht. Bisher gab es jedoch noch keine Möglichkeit für interessierte Personen diese Informationen einzusehen.

Dies wird nun durch die neue Plattform status.hhu.de ermöglicht, auf welcher zu vielen wichtigen Systemen die Verfügbarkeit angezeigt wird.

Falls Sie also ein Problem feststellen, kann sich ein Blick auf diese Webseite lohnen. Es werden automatisch Benachrichtigungen an die Kollegen per E-Mail und SMS verschickt, wenn sich ein Zustand ändert.

Über weitere Anregungen bezüglich interessanter Dienste freuen wir uns.