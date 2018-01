05.01.18 16:50

Derzeit wird in den Medien viel über zwei Sicherheitslücken (Meltdown und Spectre) in Computern berichtet. Diese Sicherheitslücken ermöglichen es Angreifern private Daten aus dem Speicher des Computers auszulesen. Diese Lücken lassen sich durch eine bösartige Anwendung / App und vermutlich auch durch den Besuch einer Webseite ausnutzen.

Die Lücken gehen zurück auf Fehler in der Prozessor-Hardware von Intel, AMD und ARM. Da sich diese Prozessoren in den meisten Computer, Notebooks und Smartphones befinden, ist so gut wie jedes Gerät unabhängig vom Betriebssystem (Windows, Linux, macOS, iOS, Android) betroffen.