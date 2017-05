18.05.17 08:47

Apple on Campus nun direkt bei Apple

Am 16. Mai 2017 wurde das Apple on Campus-Programm durch den Apple Store for Education ersetzt. Die Prüfung der Berechtigung des Bezugs von rabattierten Produkten erfolgt nun durch Apple selbst bzw. einen externen Dienstleister.

https://www.apple.com/de-edu/shop