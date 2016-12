17.02.15 13:25

Ab 27. Februar ist der Großteil der Adobe-Software nur noch zu mieten

Software der Fa. Adobe kann ab dem 27. Februar nur noch gemietet und nicht mehr gekauft werden. Der Verkauf der Adobe CS6 Software endet also am 26. Februar 2015. Wer noch am Kauf von Photoshop, Indesign, Master Collection oder anderer Software von Adobe interessiert ist, sollte bis zum 26.02.2015 bestellen. Sie erhalten die Adobe-Software ebenso wie viele andere Software-Produkte im Software-Portal der Heinrich-Heine-Universität.



https://uni-duesseldorf.asknet.de



Der Campusvertrag für Adobe Acrobat ist bleibt unverändert. Beschäftigte können sich Acrobat kostenfrei im Portal herunterladen.



Der Adobe Reader ist natürlich nicht von Änderungen in den Linzenzbedingungen betroffen.