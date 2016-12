Office-Helpdesk im ZIM - Anwenderunterstützung

Das ZIM bietet mit dem Office-Helpdesk eine kostenlose Anwenderunterstützung bei allen Fragen in Zusammenhang mit dem Microsoft Office-Paket an. Dieses Serviceangebot richtet sich an alle Studierenden und Mitarbeiter/innen der HHU und wird als On-Demand-Service angeboten. Schreiben Sie hierzu eine E-Mail an OfficeHelpdesk(at)hhu.de. Die weiteren Schritte erfolgen dann in Absprache. In besonderen Fällen kann auch ein Vor-Ort-Termin vereinbart werden.

Hilfestellung und Beratung erfolgt zu den Themen: